Đột nhập nhà dân trộm 2,9 cây vàng và 370 triệu đồng

Chiều 9/7, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) tạm giữ hình sự nghi can Phạm Huy Hoàng (26 tuổi, trú khối Dốc Cao, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng, công an thu giữ tang vật 2,9 cây vàng (trị giá khoảng 150 triệu đồng), chín triệu đồng tiền mặt và ba thẻ ATM.