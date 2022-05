Đột kích quán karaoke phát hiện 16 nam thanh nữ tú đang say sưa bay lắc

Ngày 20/5, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đang tiếp tục điều tra để xử lý nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán karaoke tại địa phương.

Nhóm thanh niên say sưa "bay lắc' trong quán karaoke. (Ảnh: Công an thị xã An Khê)

Theo đó, khoảng 0h10 ngày 19/5, Công an thị xã An Khê tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Thượng Hải (tổ 8, phường An Phú, thị xã An Khê), phát hiện tại phòng VIP 2 có 16 đối tượng (8 nam, 8 nữ) đang có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.