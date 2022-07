Đột kích quán cà phê ở Bắc Giang, phát hiện 72 thanh niên dương tính với ma túy

Chiều 3/7, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang giao cho các phòng chức năng và công an huyện Việt Yên hoàn tất hồ sơ xử lý 72 thanh niên dương tính với ma túy tại cơ sở kinh doanh cà phê, nước giải khát, âm nhạc Bin Coffee DJ ở tổ dân phố My Điền, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên.