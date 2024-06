'Đột kích’ quán bar ở Huế phát hiện 70 người dương tính ma tuý

Ngày 19/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an TP Huế triệt xóa điểm phức tạp về ma túy tại cơ sở Bar New Sky (41 Lý Thường Kiệt, phường Phú Nhuận, TP Huế).

Cụ thể, lúc 23h15 ngày 10/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an TP. Huế thực hiện kiểm tra đột xuất cơ sở Bar, Pub beer “New Sky” và thực hiện kiểm tra chất ma túy đối với 183 trường hợp. Kết quả, phát hiện 70 trường hợp dương tính với ma tuý. Trong đó có 59 nam, 11 nữ.