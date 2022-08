Đột kích quán bar ở Hải Phòng, phát hiện hơn 60 dân chơi dương tính với ma túy

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hải Phòng, rạng sáng 13/8, Công an quận Lê Chân kết hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng bất ngờ kiểm tra hành chính quán bar Playhouse ở đường Hồ Sen, phường Dư Hàng, quận Lê Chân.