Đột kích cơ sở massage Đông Đô Hải, bắt quả tang 21 nam nữ mở tiệc ma tuý

Vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 21-8, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về Ma tuý Công an tỉnh Quảng Ngãi chủ trì phối hợp cùng Công an TP.Quảng Ngãi, Công an P.Nghĩa Chánh và các đơn vị liên quan đột kích vào cơ sở karaoke - massage Đông Đô Hải (134 Bà Triệu, tổ 2, phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi) do bà Võ Thị Lộc làm chủ.