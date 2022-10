Đồng yen Nhật thấp nhất 33 năm, người lao động Việt thiệt thòi

Giới đầu tư đang chờ Ngân hàng Trung ương Nhật (BoJ) can thiệp lần nữa.



Tính tới 16h ngày 20/10 (giờ Việt Nam) đồng yen đã xuống mức 149,94 yen/USD. Đây là mức giá thấp nhất trong 33 năm so với USD. Hồi đầu năm 2022, tỷ giá USD/yen đứng ở mức 115, tương đương mức yen mất giá 30%.



Tại Việt Nam, chiều 20/10, đồng yen Nhật đang được mua ở mức khoảng 161 VND, thấp hơn rất nhiều so với mức 198 VND hồi đầu năm 2022, tương đương mức giảm khoảng 19%.



Tỷ giá yen/VND đang ở mức thấp trong 14 năm, kể từ năm 2008.



Đà giảm của đồng yen trên thực tế còn chùng lại trong vài phiên gần đây do VND giảm nhanh so với USD sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nới biên độ tỷ giá USD/VND từ +/-3% lên +/-5% từ 17/10.



Đồng yen Nhật mất giá mạnh so với đồng tiền Việt Nam khiến nhiều người lao động Việt Nam tại Nhật gửi tiền về nước thiệt thòi. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp Việt vay bằng đồng tiền yen Nhật lại có lợi.

Đồng yen Nhật giảm 30% so với USD kể từ đầu năm. (Ảnh: Business Insider) Yen Nhật giảm giá mạnh trong bối cảnh Mỹ và nhiều nước trên thế giới chạy đua thắt chặt chính sách tiền tệ, trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật tuyên bố duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng. Hôm 12/10, BoJ phát đi thông điệp rõ ràng về việc sẽ vẫn giữ nguyên chính sách tiền tệ nới lỏng để hỗ trợ cho kinh tế hồi phục. Trên thực tế, trong tháng 9/2022, BoJ đã can thiện và đồng yen ổn định trở lại sau khi vượt ngưỡng 145 yen đổi 1 USD. Tuy nhiên, gần đây Nhật có dấu hiệu không thể gồng đỡ được sự suy giảm của đồng tiền này. Nước Nhật duy trì chính sách tiền tệ siêu nới lỏng (lãi suất âm) bất chấp việc đồng yen hạ giá mạnh, mất khoảng 30% kể từ đầu năm và nước này lâu nay hứng chịu nhiều chỉ trích từ các nước đối tác thương mại. Đồng yen giảm mạnh so với VND. BoJ nằm trong số rất ít các ngân hàng trung ương trên thế giới hiện còn giữ chính sách lãi suất siêu thấp, ngược hoàn toàn với xu hướng tăng mạnh lãi suất của các nước trên thế giới. Mức giảm giá trong năm nay của yen Nhật đã vượt qua mức giảm lịch sử năm 1979 (khi đó yen mất giá 19,1%). Yen Nhật giảm mạnh trong bối cảnh đồng USD tăng giá mạnh và vẫn nằm trong xu hướng đi lên, khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã 5 lần tăng lãi suất kể từ đầu năm, từ mức 0,25% lên 3,25% và nhiều khả năng sẽ tăng 75 điểm trong cuộc họp tháng 11 tới. Mục tiêu của Fed là nâng lãi suất lên 4,6% trong năm 2023.