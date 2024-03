Dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF bitcoin giao ngay tăng mạnh

Bởi, nếu muốn sở hữu trực tiếp bitcoin, nhà đầu tư cần tự thiết lập và quản lý ví tiền điện tử hay tài khoản tại các sàn giao dịch tiền mã hóa, mà không ít trong số đó có tình trạng bảo mật không được bảo đảm, luôn có nguy cơ đối mặt các vụ tấn công.

Các chiến lược gia của JPMorgan kêu gọi giảm tỷ lệ nắm giữ bitcoin trước sự kiện halving rất được mong đợi vào tháng 4/2024. Bitcoin Halving hay còn gọi là chia đôi khối là quá trình giảm tốc độ tạo ra tiền mã hóa mới. Thuật ngữ này còn có thể hiểu là quá trình giảm phân nửa số tiền thưởng cho miner (thợ đào) khi khai thác một khối bitcoin mới.

Mục đích của việc chia đôi khối nhằm tránh nguy cơ lạm phát cho đồng coin lớn nhất thế giới này. Việc này khiến cho nguồn cung bitcoin bị hạn chế, và cuối cùng sẽ chỉ có không quá 21 triệu đồng bitcoin trên thế giới. Đó thường là yếu tố đằng sau một đợt tăng giá mới.

Các chiến lược gia cho biết: “Tốc độ của dòng vốn ròng vào các quỹ ETF bitcoin giao ngay đã chậm lại rõ rệt, với sự chứng kiến dòng vốn chảy ra đáng kể trong tuần qua. Khi chúng ta tiến gần tới sự kiện halving, hoạt động chốt lời này có nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn ra”.

Đồng tiền điện tử bitcoin tại Caracas, Venezuela. Ảnh: AFP/TTXVN

Đồng tiền điện tử bitcoin tại Caracas, Venezuela. Ảnh: AFP/TTXVN

Tháng trước, ngân hàng JPMorgan dự đoán rằng giá bitcoin sẽ giảm xuống còn 42.000 USD/BTC sau tháng Tư, khi "sự hưng phấn do sự kiện halving tạo ra giảm bớt". Theo ông Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets, mặc dù bitcoin lập kỷ lục gần 73.798 USD/BTC vào ngày 14/3, nhưng sự nhiệt tình của các nhà giao dịch bán lẻ có thể đang suy yếu.Trước đó, Cơ quan quản lý tài chính Anh (FCA) cho biết sẽ cho phép tạo ra các loại chứng khoán liên quan đến tiền số. Trước đó, giới chức Mỹ đã bật đèn xanh cho các quỹ ETF bitcoin giao ngay, giúp các nhà đầu tư chính thống có thể dễ dàng đưa bitcoin vào danh mục đầu tư.Ngoài ra, đà tăng của bitcoin còn được tiếp sức từ sự suy yếu của đồng USD, khi số liệu việc làm mới đây của Mỹ đã củng cố những đồn đoán rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn đang trên đà hướng đến việc hạ lãi suất vào tháng Sáu.Chuyên gia Fiona Cincotta của công ty tài chính City Index cho biết thị trường tiền số đã tăng đến 350% từ mức thấp của năm 2022 và hầu như chưa có dấu hiệu dừng lại. Bà dự đoán 100.000 USD/BTC có thể là "mục tiêu tự nhiên tiếp theo" của bitcoin, song vẫn cảnh báo rằng đồng tiền này có thể rớt giá nhanh như đà tăng của nó.Theo ý kiến của các chuyên gia tài chính, sự khác biệt quan trọng nhất của làn sóng bitcoin trong những tháng gần đây chủ yếu được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư tổ chức lớn. Ông Nathan McCauley, Giám đốc điều hành (CEO) của nền tảng tài sản kỹ thuật số Anchorage Digital, nói: "Các tổ chức đầu tư tài sản truyền thống từng đứng ngoài cuộc. Hiện nay, họ là là động lực tăng trưởng chính của thị trường tiền điện tử".Trong một báo cáo vừa phát hành gần đây, các nhà phân tích từ ngân hàng Deutsche Bank cho biết, các quỹ ETF bitcoin giao ngay mới đã thu được gần hàng tỷ USD tài sản tiền kỹ thuật số, kể từ khi SEC phê duyệt các quỹ này. Quỹ Black Rock và Fidelity, hai trong số những nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới có cung cấp quỹ ETF bitcoin giao ngay, đã nhận lần lượt hơn 9,2 tỷ USD và 5,3 tỷ USD dòng vốn chảy vào bitcoin.Mới đây, BlackRock đã nộp hồ sơ lên SEC để đăng ký mua bitcoin ETF cho Quỹ phân bổ toàn cầu Global Allocation Fund của mình. Một động thái được cho là nhấn mạnh hơn mục tiêu BlackRock đối với việc tích hợp bitcoin vào trong các danh mục đầu tư chính thống của quỹ này.Nhà phân tích Marion Laboure thuộc Deutsche Bank nói: "Thế giới tiền điện tử đang dần hướng tới sự thể chế hóa lớn hơn, khi những người chơi tài chính truyền thống tham gia vào thị trường".Theo dữ liệu giao dịch tiền số từ The Block, giới đầu tư ở châu Ấ là động lực phía sau đà khởi sắc mạnh mẽ của bitcoin trong thời gian gần đây, khi chiếm đến gần 70% khối lượng giao dịch bitcoin, gần giống với năm 2021 khi đồng tiền này chạm các mức cao lịch sử.Châu Á chiếm 791 tỷ USD trong số 1.170 tỷ USD giá trị bitcoin được giao dịch trong tháng Hai, bỏ xa các nhà đầu tư ở Bắc Mỹ với khối lượng giao dịch 113 tỷ USD.Tại Trung Quốc, tâm lý FOMO (Hội chứng sợ bỏ lỡ) đã chế nhự các nhà đầu tư nhỏ lẻ vốn đang thất vọng với thị trường chứng khoán ảm đạm. Trên ứng dụng nhắn tin phổ biến ở nước này WeChat, số lượt tìm kiếm cụm từ "bitcoin" đã tăng gấp 12 lần trong tháng Hai.Tính pháp lý của việc giao dịch và sở hữu bitcoin ở các nước châu Á có sự khác nhau. Trong khi Nhật Bản có các quy định khá tự do trong lĩnh vực này thì Trung Quốc lại cấm giao dịch Bitcoin. Hàn Quốc nói không với các quỹ ETF bitcoin giao ngay, nhưng các nhà môi giới trong nước vẫn có cách để giới đầu tư tiếp cận với các quỹ ETF Bitcoin kỳ hạn.Người dân Hàn Quốc đã đầu tư ròng 23,4 triệu USD vào quỹ ETF 2X Bitcoin Strategy của Mỹ trong năm nay, gần bằng mức 25,1 triệu USD trong cả năm 2023, theo Trung tâm lưu ký Hàn Quốc. Trong tháng Hai, giới giao dịch nước này cũng đầu tư 6,89 triệu USD vào quỹ ETF Proshares Bitcoin Strategy.Trong khi đó, Hong Kong (Trung Quốc) đã hợp pháp hóa hoạt động giao dịch tiền số vào năm ngoái. Quỹ ETF Bitcoin kỳ hạn lớn nhất của Hong Kong đã ghi nhận lượng tài sản do quỹ này quản lý tăng gấp năm lần trong 5 tháng qua lên hơn 100 triệu USD.