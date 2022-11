Đồng USD rớt giá mạnh

Trong nước, đồng USD cũng hạ nhiệt. Tỷ giá trung tâm giảm từ mức trên 23.770 đồng/USD hôm 25/10 xuống còn 23.677 đồng/USD sáng 16/11. Tỷ giá bán USD tại Hội sở Ngân hàng Nhà nước và tỷ giá USD/VND trên hệ thống ngân hàng thương mại cũng giảm.

Giá USD bán ra tại Vietcombank sáng 16/11 xuống còn 24.860 đồng/USD, thấp hơn so với mức 24.888 đồng/USD ghi nhận hôm 25/10. USD tự do cũng giảm từ đỉnh khoảng 25.500 đồng/USD xuống còn khoảng 25.120 đồng/USD.

Biến động chỉ số DXY. (Nguồn: Tradingview)

Tính từ đầu năm tới nay, giá USD bán ra tại Vietcombank tăng 8,46% so với VND. USD còn tăng 12,6% so với bảng Anh và tăng 9,15% so với euro.