Đồng USD không ngừng tăng, tỷ giá trong nước được điều chỉnh mạnh

Trên thị trường tự do, tỷ giá giao dịch ở mức 24.280-24.380 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng nhẹ so với ngày 13/10.

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trong bối cảnh đồng USD trên thế giới vẫn mạnh, các đồng tiền chủ chốt tiếp tục mất giá trước đồng USD.

Bộ Lao động Mỹ cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 9 tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn so với dự mức dự báo tăng 0,2%. Trong tháng 8, chỉ số này chỉ tăng 0,1% so với tháng 7. CPI trong tháng 9 tăng 8,2% so với cùng kỳ, cao hơn mức kỳ vọng 8,1%.