Đồng USD chao đảo, yên Nhật tăng mạnh

Ngày 26/8, thị trường ghi nhận đồng yên Nhật tăng lên mức cao nhất trong ba tuần so với đồng USD, giữa lúc quan điểm ôn hòa rõ ràng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell trái ngược hẳn vớigiọng điệu cứng rắn của Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda.

Đồng tiền của Mỹ dao động gần mức thấp nhất trong 13 tháng so với đồng euro. Nó cũng giảm xuống gần mức được thấy lần cuối vào tháng 3/2022 so với đồng bảng Anh. Andrew Bailey - Thống đốc Ngân hàng Anh - cho rằng "còn quá sớm để tuyên bố chiến thắng, nhất là giữa lúc Fed có lập trường ít quyết liệt hơn về việc cắt giảm lãi suất so với Fed.

Sáng sớm 25/8, đồng USD đã giảm tới 0,59% xuống còn 143,56 yên, mức giảm mạnh tính từ ngày 5/8. Trong phiên giao dịch gần nhất, đồng USD tiếp tục giảm 0,25%.

Bảng Anh ổn định ở mức 1,3215 USD sau khi tăng vọt lên mức 1,32295 USD vào thứ sáu, mức tăng mạnh sau 17 tháng.