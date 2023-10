Dòng tiền yếu ớt trước cơ hội bắt đáy 10 năm có 1

Triển vọng tích cực

Tại một hội nghị ngày 3/10, bà Nguyễn Hoài Thu, Tổng Giám đốc Điều hành Quỹ đầu tư Chứng khoán VinaCapital nhìn nhận thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang ở mức rẻ nhất trong 10 năm.

Theo bà Hoài Thu, trong 10 năm qua, TTCK Việt Nam chỉ trải qua có 3 lần định giá hấp dẫn như hiện nay, kể cả tính theo chỉ số giá/thu nhập cổ phiếu (P/E) hay giá/giá trị sổ sách (P/B).

So với các thị trường trong khu vực Đông Nam Á, định giá TTCK Việt Nam cũng ở mức hấp dẫn hơn. Kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp trong nửa sau năm 2023 tốt hơn so với nửa đầu năm 2023 cũng như so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, có nhiều đánh giá tích cực về trung và dài hạn đối với chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế vẫn giữ được mức tăng trưởng tương đối cao.

Mặc dù thị trường cổ phiếu vẫn giảm gần đây nhưng Chứng khoán MBS cho rằng, trong kịch bản tích cực, VN-Index có thể cán mốc 1.300 - 1.350 điểm trong năm 2024.

Chứng khoán VNDirect cũng nhận định, đây là thời điểm thích hợp để đầu tư vào kênh chứng khoán. Thị trường tiềm tàng nhiều cơ hội khi bức tranh lợi nhuận trong quý III dự kiến sẽ tích cực hơn cũng như mặt bằng định giá thị trường đã về vùng hấp dẫn hơn. Lãi suất huy động giảm mạnh giúp TTCK trở nên hấp dẫn hơn.