Động thái tranh cãi Trang Nemo sau 1 tuần hành hung người

Ồn ào giữa Trần My và Trang Nemo đã tạm lắng khi người trong cuộc không có bất cứ chia sẻ gì thêm.

Sau nhiều ngày im hơi lặng tiếng, mới đây bà chủ shop quần áo đã đăng tải clip mới. Trong đó, Trang Nemo diện bộ áo dài, hát ca khúc Chuyện Cũ Bỏ Qua.

Dù chưa rõ mục đích bà mẹ trẻ đăng clip này là gì nhưng dân mạng đã tràn vào trang cá nhân, để lại bình luận dưới video.