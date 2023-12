Động thái mới nhất của G-Dragon sau khi được tuyên vô tội

Không chỉ có ảnh chất lượng, G-Dragon đã thả “hint" hé lộ tương lai với nhiều hoạt động mới. Trên Instagram cá nhân, G-Dragon đăng story của trend “Guardians of Daisy”, mang ý nghĩa ủng hộ anh trong cáo buộc chất cấm vừa qua. Đây như động thái ăn mừng tin vui ồn ào khép lại.

Bên cạnh đó, tài khoản brand PMO của “anh Long” cũng đã đăng 1 story hoa cúc và 1 story với dòng chữ: “Let’s keep loving each other forever” - "Hãy yêu nhau đến mãi mãi nhé".

Sau 2 động thái kể trên, tài khoản PMO cũng đã đăng tải hình ảnh chiếc chuông kèm nhạc nền Merry Go Round Of Life (nhạc phim Howl’s Moving Castle) và story với dòng chữ “Teach peace” - Dạy cách sống hoà bình.

Có thể thấy, G-Dragon đang tận hưởng khoảnh khắc được minh oan. Chưa hết, rạng sáng 20/12 (theo giờ Hàn Quốc), G-Dragon còn đăng tạo hình như thời Still Life với ẩn ý trở lại.



Story trên Instagram của G-Dragon.