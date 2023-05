Động thái 'lạ' của cơ trưởng Phạm Hà Duy giữa lúc được réo tên khắp mạng xã hội

Không rõ lý do nào khiến nam cơ trưởng lại xóa hoặc ẩn hết những hình ảnh, hoạt động trước đây trên trang cá nhân của mình. Tuy nhiên, động thái này lại khiến dư luận hoang mang, bàn tán rôm rả. Nhiều người thắc mắc nguyên do, bên cạnh đó cũng không ít ý kiến lo lắng Hà Duy đang gặp chuyện không vui nên muốn kín đáo hơn trên mạng xã hội.

Hà Duy từng hẹn hò với giảng viên Âu Hà My

Trước đó, cơ trưởng Hà Duy cũng từng có thời gian khiến cộng đồng mạng ầm ầm bàn tán khi hẹn hò với cô giáo Âu Hà My. Được biết thời điểm đó, Hà Duy và bạn gái đã làm lễ dạm ngõ, chọn áo cưới nhưng rồi bất ngờ chia tay. Không lâu sau, bạn gái cũ của Hà Duy lên xe hoa với một nam diễn viên trẻ. Ngay sau khi chuyện tình cảm đổ vỡ, Hà Duy tiếp tục vướng vào tin đồn lộ clip phòng the với bạn gái cũ. Ngay lập tức, Hà Duy đã phản ứng lại bằng cách công khai đăng ảnh của mình cùng người được cho là nhân vật chính để dân mạng so sánh.

Hồi đầu năm 2023, Hà Duy bất ngờ xác nhận đã có bạn gái và thường xuyên đăng ảnh tình tứ lên mạng xã hội. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, hiện nhiều hình ảnh trên trang cá nhân đã bị chính chủ cho "bay màu". Hà Duy cũng chưa có động thái lên tiếng về hành động khó hiểu của mình.