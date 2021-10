Động thái Hoàng Thùy - Minh Tú giữa drama 'mẫu chửi tục'

Your browser does not support the video tag.

Clip hậu trường đang gây sốt (Nguồn: The Face Fanpage).

Khi vụ việc đang xôn xao, mới đây, cả Hoàng Thùy và Minh Tú đều có động thái gây chú ý trên trang cá nhân.

Đăng tải hình ảnh trong show diễn, Hoàng Thùy mượn ca từ bản hit Easy On Me của Adele để bày tỏ: "There ain't no gold in this river. That I've been washin' my hands in forever" (Tạm dịch: Không có vàng trong dòng sông này. Bởi rằng tôi đã rửa tay mình mãi mãi).



Bài đăng của Hoàng Thùy.