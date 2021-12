Lùm xùm giữa bộ 3 đình đám Sơn Tùng - Hải Tú và Thiều Bảo Trâm từ trước đến nay vẫn còn giữ nguyên sức nóng. Đặc biệt là sau khi Hải Tú dính nghi vấn sinh con cho Sơn Tùng, 3 cái tên này dường như được cư dân mạng réo liên tục với tần suất dày đặc trên khắp các trang mạng xã hội.



Đáng chú ý, kể từ sau khi rộ lên tin đồn trên, trong khi Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm cũng liên tục cập nhật hoạt động thì vào tối ngày 3/12, Hải Tú mới có động thái đầu tiên. Thế nhưng thay vì lên tiếng đính chính hay giải thích, vẫn như mọi khi, "gà cưng" nhà Sơn Tùng lại tiếp tục đề cập đến những thứ khác. Cụ thể, cô nàng chỉ chia sẻ lại thông báo tuyển chọn từ công ty, đồng thời ghi thêm dòng trạng thái vỏn vẹn vài chữ: "Are you ready to climb on board and be a part of MTP-E?" (Tạm dịch: Bạn đã sẵn sàng để leo lên tàu và trở thành một phần của MTP-E chưa?).

Động thái đầu tiên của Hải Tú sau khi rộ tin sinh con cho Sơn Tùng