Đóng tàu ngầm cho Thái Lan, Trung Quốc gặp khó vì lệnh hạn chế của Đức

Mô hình tàu S26T (Ảnh: SCMP).

Một quan chức Đức lý giải rằng, động cơ do Đức sản xuất hiện không được sử dụng trong các hạng mục quân sự và quốc phòng của Trung Quốc. Do đó, việc Thái Lan mua tàu ngầm Yuan Class S26T do Trung Quốc sản xuất trị giá 13,5 tỷ baht (tương đương 408 triệu USD) đã bị đình trệ vì không nhập khẩu được động cơ diesel do Đức sản xuất như thỏa thuận trong hợp đồng.

Năm 2017, tập đoàn nhà nước China Shipbuilding & Offshore International đã ký một thỏa thuận với Hải quân Thái Lan về việc đóng loại tàu ngầm này.