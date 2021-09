Đông Nhi và Khởi My song ca huyền thoại: Chị bị em đánh bại?

Your browser does not support the video tag.

Tuy nhiên, nhiều người lại có ý kiến cho rằng giọng hát của Khởi My và Đông Nhi có phần chênh lệch, khác biệt nhau nên khi hòa giọng sẽ không đạt đến độ hoàn hảo.

Thậm chí, có netizen còn góp ý là Khởi My không hợp với bài Tóc Hát, bởi ca khúc này cần người có chất giọng nội lực như Đông Nhi sẽ phù hợp hơn.

Nếu Đông Nhi sở hữu chất giọng khoẻ thì ở Khởi My lại có phần nhẹ nhàng, được cho là không phù hợp với tính chất ca khúc.