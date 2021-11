Đông Nhi và FC hát trật nhịp trong cùng 1 bài hit: Chuyện gì đây?

Theo đó, đoạn clip này được cắt ra từ màn biểu diễn bản hit Khóc trong liveshow của Đông Nhi vào năm 2018.

Tại đây, Đông Nhi cùng ekip làm mới lại hoàn toàn những ca khúc làm nên tên tuổi trong suốt 10 năm đi hát. Chắc chắn không thể thiếu bản hit đầu đời, nên để tạo cho người hâm mộ có cơ hội được hòa giọng cùng mình, Đông Nhi đã thêm một khúc với beat nhạc du dương.