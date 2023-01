Đông Nhi hát nhạc Xuân khiến cư dân mạng tranh cãi

Mới đây, màn biểu diễn Những Ngày Xuân Rực Rỡ của Đông Nhi trong 1 chương trình âm nhạc nhận về nhiều trái chiều. Đây là ca khúc từng được Noo Phước Thịnh - người bạn thân của cô thể hiện rất thành công trước đó.

