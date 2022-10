Đông Nhi đi diễn cực sung sau drama 'chị em guột' Diệu Nhi

Sau khoảng thời gian im lặng, mới đây Đông Nhi tái xuất trong 1 buổi biểu diễn tại Đà Nẵng.

Đông Nhi tái xuất hậu ồn ào

Có thể thấy, thần thái của cô Đông Nhi vẫn rạng rỡ và vui vẻ. Tại buổi diễn, Đông Nhi còn được các fan tổ chức sinh nhật.