Đông Nhi chơi cả cây hồng cánh sen, dân mạng đồng loạt CHÊ

Sau ồn ào, Đông Nhi vẫn chạy show liên tục và bận rộn lịch trình dày đặc.

Mới đây, tại một sự kiện âm nhạc, Đông Nhi đã có màn trình diễn khuấy động với ca khúc mới Đôi Mi Em Đang U Sầu.

Dù không gây thất vọng về khoản hát hò, nhưng trang phục của Đông Nhi lại khiến netizen vô cùng ngán ngẩm. Theo đó, cô diện đầm ôm sát với tất da đồng bộ màu hồng cánh sen cùng chất liệu không mấy tôn dáng.