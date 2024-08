Dòng người xếp hàng đưa linh cữu Giáo sư Võ Tòng Xuân về An Giang

Sáng 22/8, tại nhà tang lễ TP Cần Thơ, Ban lễ tang gồm đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang, lãnh đạo TP Cần Thơ, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học An Giang, Trường Đại học Nam Cần Thơ cùng gia đình tổ chức lễ truy điệu, tiễn đưa GS-TS Võ Tòng Xuân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lễ truy điệu Giáo sư Võ Tòng Xuân (Ảnh: Trung Phạm).

Tiễn biệt một nhà khoa học trọn đời vì nông dân

Thay mặt Ban lễ tang - Trưởng ban tổ chức lễ tang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng - đọc điếu văn truy điệu GS-TS Võ Tòng Xuân.