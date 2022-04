Dòng người chen chân ở chợ đêm Đà Lạt, biển Vũng Tàu

Khu vực ven biển miền Trung như Bình Thuận, Nha Trang, Bình Định, Đà Nẵng... thu hút du khách ghé vui chơi do thời tiết thuận lợi.

Các điểm du lịch tại xã Dương Tơ, thị trấn An Thới và xã Gành Dầu, lượng khách tăng 30-45% so với dịp cuối tuần các tháng đầu năm. Một số resort đạt 100% công suất phòng trong 3 ngày nghỉ 9-11/4.

Trung tâm luôn phối hợp với Công an thành phố, các phường tuần tra, kiểm soát, sử dụng loa tay nhắc nhở nhiều lượt du khách thực hiện 5K nơi công viên, bờ kè và bãi biển.

Công suất phòng các khách sạn 1-2 sao ở Bình Thuận đạt khoảng 30-50%. Các khách sạn 3-5 sao và tương đương đạt công suất phòng khoảng 75-85%. Nhiều khu lưu trú như Sonata, Rock Water Bay, Bamboo Village, Victoria, TTC Kê Gà... rơi vào tình trạng cháy phòng. Du khách chủ yếu tập trung ở Phan Thiết, La Gi, Hàm Thuận Nam, Hàm Tiến - Mũi Né...

Hội An, Tràng An tấp nập

Phố cổ Hội An (Quảng Nam) đón hàng nghìn du khách đi thuyền, tham quan chùa Cầu, ăn uống. Các quán ăn tại đây tấp tập, nhộn nhịp cả ngày.

Khung cảnh đông đúc ở phố cổ Hội An ngày 10/4. Ảnh: Thanh Đức.

Ở khu vực phía bắc, khu du lịch Tràng An (Ninh Bình) là điểm đến được nhiều người quan tâm dịp giỗ Tổ. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy đông nhưng lượng khách đến điểm vui chơi vẫn giảm nhiều so với những năm trước. Phần lớn khách tới từ Hà Nội hoặc một vài tỉnh thành lân cận.

Kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày và thời tiết ở các vùng đều nắng đẹp là lý do nhiều địa điểm du lịch hút khách. Từ hôm nay (11/4), có thể xảy ra tình trạng ùn tắc trên đường về do người dân quay lại thành phố.