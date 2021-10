Đồng nghiệp hát tiễn biệt cố ca sĩ Phi Nhung về cõi vĩnh hằng

Your browser does not support the video tag.

Quang Lê nghẹn ngào hát "Ngày Buồn" tại tang lễ cố NS Phi Nhung. Là một giọng ca kì cựu ở dòng nhạc bolero, Quang Lê đã khiến không ít khán giả bên dưới phải bật khóc vì tiếc thương.

Your browser does not support the video tag.

Nghệ sĩ Ngọc Huyền khiến bầu không khí tang lễ đầy xúc động với ca khúc kinh điển Lòng Mẹ, một nhạc phẩm bất hủ về tình mẹ của nhạc sĩ Y Vân.