Đồng nghiệp bức xúc vì Tom Cruise hạ trực thăng tại phim trường

Theo New York Post, ê-kíp phim truyền hình Call the Midwife của đài BBC đang có những cảnh quay quan trọng tại phim trường ở Surrey, Anh. Bỗng nhiên, trực thăng do Tom Cruise điều khiển đột ngột hạ cánh gần đó.

Tiếng ồn từ trực thăng phát ra khiến quá trình thực hiện phim bị gián đoạn. Một số thành viên trong đoàn phim Call the Midwife không nén nổi sự bức xúc.

Diễn viên Jenny Agutter (69 tuổi) chia sẻ: "Tom Cruise đã phá hỏng các cảnh quay của chúng tôi khi hạ cánh trực thăng gần phim trường. Trong khi mọi người đang nỗ lực, tập trung cho bộ phim. Hy vọng cậu ta đưa trực thăng của mình nhanh chóng rời khỏi đây".