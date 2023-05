Đồng Nai trễ hẹn khởi công đường Vành đai 3 TPHCM

So với TPHCM, Long An, Bình Dương thì Đồng Nai khởi công đường vành đai 3 TPHCM chậm so với kế hoạch ban đầu do vướng thủ tục giải phóng mặt bằng.

Chiều 30/5, ông Nguyễn Linh, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai cho biết, kế hoạch khởi công đường vành đai 3 TPHCM qua địa bàn Đồng Nai trễ hẹn so với kế hoạch tầm 10 ngày do công tác chuẩn bị chưa hoàn tất. Sơ đồ đường vành đai 3 TPHCM (Ảnh: Ban quản lý dự án). Đơn vị này thông tin, do báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án chậm được phê duyệt, khiến tiến độ thủ tục của toàn dự án bị ảnh hưởng. Dự kiến, đến ngày 13/6, hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án mới được Bộ Giao thông Vận tải thẩm định. Sau đó, chủ đầu tư mới có thể phê duyệt dự toán và tổ chức đấu thầu chọn đơn vị thi công (45 ngày). Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Nhơn Trạch, cho biết, mới kiểm đếm hiện trạng sử dụng đất nên khó đáp ứng tiến độ. Đầu tháng 4, cơ quan chức năng của tỉnh mới bàn giao tim, mốc, hồ sơ ranh giới địa phương nên tiến độ thu hồi đất cũng bị chậm theo. Vành đai 3 đi qua Đồng Nai dài hơn 11,2 km, điểm đầu ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, điểm cuối tại cầu Nhơn Trạch nối qua TP Thủ Đức (TPHCM) với quy mô 8 làn xe, vận tốc 100 km/h. Tổng vốn đầu tư khoảng 2.600 tỷ đồng. Dự án được đầu tư theo hình thức đầu tư công, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 75.378 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Trong số này, hơn 41.500 tỷ chi cho giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và gần 26.000 tỷ đồng xây dựng và mua sắm thiết bị. Vành đai 3 là đường liên vùng và điểm đầu của tuyến cao tốc hướng tâm như TPHCM - Long Thành - Dầu Giây; TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; TPHCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành... Việc khép kín vành đai 3 TPHCM góp phần hoàn chỉnh hệ thống mạng lưới cao tốc kết nối TPHCM với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, kéo giảm ùn tắc giao thông khu vực.