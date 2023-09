Đồng Nai tổng kiểm tra phòng cháy, chữa cháy sau vụ 56 người chết

Quá trình chữa cháy, cứu nạn tại chung cư mini số 37 ngách 29/70 Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) bốn chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hà Đông hỗ trợ đưa nhiều nạn nhân ra ngoài an toàn và không may bị thương, đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 103. Trong thời khắc sinh tử, các anh và đồng đội đã nhường mặt nạ phòng độc, bình dưỡng khí cho nạn nhân, bất chấp việc bản thân sẽ gặp nguy hiểm.