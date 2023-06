Đồng Nai: Tạm giữ 2 đối tượng vận chuyển 17.000 viên ma túy qua đường hàng không

Công an tra số lượng ma tuý nguỵ trang trong các hộp nhựa.

Xác định đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn, gồm nhiều đối tượng liên quan, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Trảng Bom, Công an TP Biên Hoà, Công an TP Hà Nội và Đội kiểm soát phòng chống ma tuý - Cục Hải quan Hà Nội xây dựng kế hoạch để đấu tranh triệt phá.