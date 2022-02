Đồng Nai: Số ca cấp cứu do tai nạn giao thông dịp Tết tăng so với năm trước

Ngày 5.2, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo tình hình trong và sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, tình hình khám chữa bệnh được tổng hợp trong thời gian từ ngày 29.1 đến hết ngày 4.2 đã có 730 trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông (tăng 27,8% so với năm 2021). Trong đó, có 327 trường hợp nhập viện và 94 trường hợp chuyển viện, 113 trường hợp phẫu thuật cấp cứu do tai nạn. Tổng số tử vong do tai nạn giao thông là 5 trường hợp.