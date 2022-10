Đồng Nai: Khởi tố nhóm 'cò' bao xe quá tải qua Trạm CSGT Suối Tre

Ngày 11/10, Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 kẻ “cò” cho xe quá tải qua Trạm CSGT Suối Tre (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi lợi dụng ảnh hưởng đến người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

5 kẻ bị khởi tố gồm: Trần Quang Tân, Nguyễn Đăng Khoa, Trương Công Quang, Đặng Văn Út và Nguyễn Văn Hậu (cùng ngụ ở huyện Xuân Lộc và TP Long Khánh).