Đồng Nai: Khởi tố chủ quán Karaoke Luxury Hồng Phúc

Lê Văn Hải, Phạm Thị My, Đinh Thanh Tùng và Trần Thanh Danh. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Lê Hồng Phúc (40 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) - chủ quán Karaoke Luxury Hồng Phúc tại huyện Trảng Bom để điều tra về hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan công an cũng khởi tố, bắt tạm giam: Nguyễn Đăng Tiến Lộc (20 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom); Phạm Thị My (25 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) đều là nhân viên quản lý của quán Karaoke Luxury Hồng Phúc; Trần Thanh Danh (20 tuổi), Trà Ngọc Bi (17 tuổi) và Đinh Thanh Tùng (17 tuổi), cùng ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 0h15 ngày 2/10, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Trảng Bom bất ngờ ập vào kiểm tra quán Karaoke Luxury Hồng Phúc và bắt quả tang Nguyễn Đăng Tiến Lộc (quản lý quán) đang bán ma túy cho khách hát karaoke. Ngay sau đó, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ My, Danh, Bi, Tùng bán ma túy cho khách.