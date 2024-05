Đồng Nai: Khẩn trương điều tra vụ ngộ độc nghiêm trọng sau ăn bánh mì

Đồng thời, chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp Công an tỉnh, các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, công khai kết quả để kịp thời cảnh cáo cho cộng đồng; hướng dẫn những cơ sở dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh, điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm; tuyên truyền, giáo dục cho người dân thay đổi hành vi, thói quen không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ…

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị phối hợp Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường Đồng Nai khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.