Đồng Nai đẩy mạnh truyền thông về tiện ích của ứng dụng VNeID cho người dân

Công tác làm sạch dữ liệu dân cư tính đến tháng 11/2023, tất cả đơn vị công an cấp huyện và công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu trên địa bàn toàn tỉnh do Bộ Công an giao. Trong đó, thu nhận cấp tài khoản định danh điện tử cho hơn 2,3 triệu hồ sơ, kích hoạt cho hơn 1,6 triệu tài khoản mức độ 1 và 2.