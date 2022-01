Đồng Nai đã mắc những sai phạm nào trong sử dụng đất, đầu tư xây dựng?

Your browser does not support the audio element.

Theo kết luận thanh tra công tác phòng chống tham nhũng, quản lý và sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vừa được Thanh tra Chính phủ công bố, sau khi Luật Đất đai, Luật Đầu tư cùng các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh Đồng Nai đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện theo thẩm quyền.

Qua đó, phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước về đất đai và đầu tư trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu được sử dụng đất theo đúng quy định.

Tuy nhiên, công tác quản lý sử dụng đất và đầu tư xây dựng ở Đồng Nai đã bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót với số tiền sai phạm xác định được trên 335 tỷ đồng. Ngoài ra, nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đến 31/12/2018 cần được đôn đốc thu nộp Ngân sách Nhà nước gần 154 tỷ đồng.

Trụ sở UBND tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Môi trường Cuộc sống).

Thanh tra Chính phủ phát hiện UBND tỉnh Đồng Nai giao đất với thời hạn sử dụng lâu dài tại một số dự án đầu tư không đúng quy định; quyết định điều chỉnh giảm diện tích đất đã giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư Dự án Khu Liên hiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại xã Bàu Cạn (huyện Long Thành) không đúng quy định.