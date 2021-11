Đồng Nai: Cả trăm Cảnh sát vây bắt kịp thời kẻ dùng súng khống chế con tin

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Công an thành phố Long Khánh và các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa khu vực căn nhà, vây bắt đối tượng.

Trên đường đi từ Xuân Lộc đến thành phố Long Khánh thì bị lực lượng công an chốt chặn kiểm tra. Lúc này, đối tượng bất ngờ nhảy xuống xe bỏ chạy. Trên đường đi, đối tượng Hoàng Anh tiếp tục khống chế một người dân để cướp một chiếc xe máy khác, sau đó mới vào một ngôi nhà của người dân ở xã Bảo Quang cố thủ, khống chế người bên trong ngôi nhà; đồng thời yêu cầu lực lượng công an bố trí một xe máy để chạy trốn.

Bằng các biện pháp nghiệm vụ, đến khoảng 12 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được đối tượng, bảo đảm an toàn tính mạng người dân. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một súng đạn bắn chì, hai chai xăng tự chế.

Hiện, Công an thành phố Long Khánh đang tạm giữ đối tượng Hoàng Anh để tiếp tục lấy lời khai, điều tra làm rõ.