Đồng loạt thi công nhiều dự án giao thông quan trọng trên toàn quốc

Dự án tuyến tránh QL1A đoạn qua TP Cà Mau- tỉnh Cà Mau, tổng chiều dài 14,3 km, tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với vận tốc thiết kế 80 km/h. Ngày 24/12, được sự chấp thuận của Bộ GTVT, Ban Quản lý Dự án 7 (QLDA) và các đơn vị thi công tổ chức ra quân thi công dự án. Thời gian thi công dự kiến trong vòng một năm, hoàn thành vào tháng 12/2022.

Ông Đinh Công Minh - Giám đốc Ban QLDA 7, Bộ GTVT cho biết, dự án khi hoàn thành và đưa vào khai thác sẽ góp phần giảm tải cho QL1A đoạn đi qua trung tâm thành phố Cà Mau, giảm thiểu ùn tắc và hạn chế tai nạn giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau nói riêng và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nói chung; kết nối với đường Vành đai 3 thành phố Cà Mau, đường hành lang ven biển phía Nam nhằm từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông theo quy hoạch của địa phương và hoàn chỉnh mạng lưới giao thông vận tải đường bộ Việt Nam.

Sơ đồ hướng giao thông kết nối dự án tuyến tránh QL1A đoạn qua TP Cà Mau vừa triển khai thi công.

Đánh giá dự án được triển khai tại khu vực địa chất có nhiều yếu tố phức tạp, chịu ảnh hưởng bởi tình trạng biến đổi khí hậu tại khu vực Tây Nam Bộ, khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, tình hình dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trong khi thời gian thi công chỉ trong vòng một năm, chính vì vậy để đảm bảo tiến độ, chất lượng của công trình, Ông Nguyễn Duy Lâm - Thứ trưởng Bộ GTVT - yêu cầu Ban QLDA 7 và các nhà thầu phải phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nhân lực, máy móc thiết bị, xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức thi công phù hợp, khoa học; phải tuân thủ mọi yêu cầu kỹ thuật, quy định của pháp luật liên quan để đảm bảo chất lượng công trình. Mục tiêu phải hoàn thành dự án đúng tiến độ và phát huy được hiệu quả đầu tư.