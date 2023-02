Đồng loạt kiểm tra hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp bằng lái xe trên cả nước

+ Đoàn kiểm tra số 2 do Vụ Vận tải chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ, Cục Đường bộ Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin tiến hành kiểm tra tại các địa phương: Hải Phòng, Lào Cai, Yên Bái, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Bến Tre, Trà Vinh.

+ Đoàn kiểm tra số 3 do Cục Đường bộ Việt Nam tiến hành kiểm tra tại các địa phương: Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hưng Yên, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bà Rịa - Vũng tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

VIẾT LONG