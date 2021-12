Đồng Lệ Á bức xúc vì tin cặp kè quan chức

Ngoài sự nghiệp đình đám, nữ diễn viên còn gây chú ý với cuộc hôn nhân với đạo diễn Trần Tư Thành. Cả hai kết hôn năm 2014, có với nhau một cậu con trai. Hồi tháng 5, họ xác nhận hoàn tất thủ tục ly hôn sau hơn một năm ly thân.

Đồng Lệ Á múa trên sóng trực tiếp

Thúy Ngọc