Đóng kín cửa bật điều hòa là sai: Mùa đông phải làm cách này, dùng thoải mái không lo tốn điện

Bước 1: Khởi động điều hòa bằng nút ON/OFF trên điều khiển.

Bước 2: Chọn chế độ có biểu tượng mặt trời hoặc có chữ HEAT.

Bước 3: Sử dụng phím tăng/giảm để điều chỉnh nhiệt độ hợp lý.

Cách bật điều hòa mùa đông

Nhiệt độ điều hòa mùa đông cần được thiết lập dựa vào nhiệt độ ngoài trời. Vì thế, với những câu hỏi như mùa đông để điều hòa bao nhiêu độ hay điều hoà 2 chiều để bao nhiêu độ thì đáp án là: Bạn chỉ nên điều chỉnh nhiệt độ điều hòa chênh từ 5 đến 10 độ C so với nhiệt độ ngoài trời. Thông thường bạn điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trên 20 độ C nếu nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C, nhiệt độ điều hòa trên 25 độ C nếu nhiệt độ ngoài trời dưới 20 độ C.

Riêng với người già, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, bạn cũng cần có sự điều chỉnh nhiệt độ điều hòa hợp lý vừa đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng, vừa tiết kiệm điện năng. Vậy nhiệt độ điều hòa mùa đông cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và người già bao nhiêu là hợp lý? META.vn sẽ chia sẻ ngay dưới đây.

Nhiệt độ điều hòa mùa đông cho trẻ sơ sinh

Trong bụng mẹ trẻ luôn được ấm áp với thân nhiệt của mẹ ở mức nhiệt 37,5 - 38 độ C. Khi chào đời, trẻ sơ sinh phải làm quen với sự thay đổi nhiệt độ môi trường bên ngoài nên sẽ rất dễ bị nhiễm lạnh nếu không được chăm sóc cẩn thận. Vậy nhiệt độ điều hòa mùa đông cho trẻ sơ sinh như thế nào là phù hợp?