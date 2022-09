Đóng kín cửa bật điều hòa là sai: Cách dùng điều hòa thoải mái không tốn điện, không hại sức khỏe là đây

Điều hoà là một thiết bị điện khá phổ biến trong mỗi gia đình, giúp con người tránh được cảm giác khó chịu do thời tiết nóng nực gây nên. Nhưng việc sử dụng điều hoà tiết kiệm điện mà không ảnh hưởng sức khoẻ thì không phải ai cũng biết. Thông thường, chúng ta nghĩ khi sử dụng điều hòa nên đóng cửa kín mít để đỡ tốn điện và tốt cho máy, nhưng thực tế không phải như vậy. Đây mới là cách dùng thoải mái không lo tốn điện, không hại người.

Khi không khí trong phòng điều hòa đóng kín thường độc hại gấp 2-5 lần so với không khí ngoài trời. Môi trường kín trong khi con người hấp thụ khí ô xy và thải ra khí cacbonic. Nếu liên tục sử dụng điều hòa trong phòng nhỏ đóng kín cửa thì chỉ sau vài ngày, chúng ta sẽ cảm thấy bí bách, nặng nề, giống như không có oxy để thở. Điều này sẽ gây hại cho sức khỏe gia đình, đặc biệt là người nhà, trẻ nhỏ. Vì vậy, bạn có thể tạo những khe hở nhỏ trong phòng để lưu thông khí, lắp thêm quạt thông gió; nên lựa chọn các loại điều hòa có kèm chức năng lọc không khí, vừa giúp làm mát, vừa đảm bảo sức khỏe. Ngoài ra, chúng ta nên mở cửa 1-2 tiếng mỗi lần để lấy không khí tươi mới ở bên ngoài vào trong phòng, tránh nguy cơ bị nhiễm khuẩn ngay ở trong nhà. Với những ngày nhiệt độ giảm, bạn có thể tắt điều hòa, mở cửa phòng để không khí lưu thông.

2. Một số việc cần làm khi mở điều hòa để tốt cho sức khỏe và tiết kiệm điện

Không để nhiệt độ quá thấp

Khi nhiệt độ ngoài trời tăng 1 độ C, điện năng tiêu thụ của điều hòa sẽ tăng thêm từ 1,5-3% tùy vào loại máy và cách sử dụng. Nếu hạ nhiệt độ điều hòa xuống 1 độ C thì điện năng tiêu thụ của điều hòa sẽ tăng thêm 1,5-2,5%. Để tiết kiệm điện, bạn nên để mức điều hòa nhiệt độ trong khoảng 25-28 độ C. Lúc đó con người cảm giác dễ chịu thoải mái mà cũng không bị sốc nhiệt nếu như có việc cần ra ngoài trời.