Đồng giới nam và bóng ma HIV

T.T.T. (Long An) vừa qua tuổi 15 thì phát hiện nhiễm HIV. Cậu đã sốc khi cầm kết quả xét nghiệm dương tính trên tay. T là đồng giới nam, cách đây chưa lâu, cậu đã quan hệ tình dục với một người đàn ông lớn tuổi. Khi các cán bộ tiếp cận cộng đồng ở tỉnh Long An gặp được T., họ đã tư vấn cho cậu đi xét nghiệm vì bạn tình của T. đã nhiễm HIV. T. còn quá trẻ để nhận “hung tin”, em đã vô cùng tuyệt vọng khi nghĩ mình không còn sống được bao lâu nữa.

Nhiều khách hàng đến tư vấn về HIV/AIDS còn rất trẻ

Bước đi trên con đường lệch lạc

Theo anh Huỳnh Minh Phong - cán bộ tiếp cận cộng đồng - vì T. chưa đến tuổi thành niên nên cần phải có chữ ký giám hộ của gia đình để thực hiện các xét nghiệm. Cán bộ y tế phải giấu cha mẹ cậu chuyện T. là người đồng tính, để gia đình đồng hành cùng T. trên con đường chữa bệnh sau này. Thời gian đầu T. rất suy sụp, cậu bé nghĩ mình có thể chết trong nay mai, tương lai trở nên tăm tối. Huỳnh Minh Phong động viên, tư vấn T. uống thuốc kháng virus ARV đều đặn, sức khỏe cậu đã dần khá hơn.

Chưa đến tuổi 20 nhưng N.T.C. (Long An) phát hiện mình có H.. Cậu cũng định tìm đến cái chết khi biết mình mang bệnh. Từ nhỏ, mẹ C.đã bỏ đi biệt xứ, cậu ở với bà ngoại. Nhà nghèo nhưng có gì ngon bà đều dành cho đứa cháu côi cút. Do thiếu sự quan tâm, giáo dục của cha mẹ, C đã sớm bước đi trên con đường lệch lạc. Sau nhiều lần quan hệ đồng giới ,C. đã nhiễm HIV. Ngày biết kết quả, C. đi lang thang, khi dừng lại bên một con sông, cậu đã định nhảy xuống. Trong giây phút nghĩ quẩn đó, C. đã gọi cho Huỳnh Minh Phong. “Tình huống lúc đó rất cấp bách, em phải “đánh” vào điểm yếu của C. là bà ngoại. Em nói với cậu ấy, phải nghĩ đến bà ngoại chứ, nếu em chết đi bà biết nương tựa vào ai. Trong khi HIV có thuốc, uống đều đặn vẫn sống được vài chục năm. C. đã thức tỉnh và không tìm đến cái chết nữa”, Phong kể lại.