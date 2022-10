Đồng đội của Quang Hải thừa nhận 'mang ơn' Pau FC

24 phút trước Pháp luật

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định vụ cháy quán karaoke An Phú làm chết 32 người có phần lỗi trách nhiệm của người trực tiếp quản lý an toàn phòng cháy, chữa cháy. Từ đó, đã khởi tố các bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.