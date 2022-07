Động Địch Lộng - Cây sáo đá khổng lồ của tạo hóa, ngàn năm vi vu giữa đất trời

Phía sau đình là chùa Hạ 3 gian. Điều đặc biệt là ở gian bên tay phải đặt 1 ngai đá thờ và các đồ thờ đều làm bằng đá như: đài, mâm tơ, bát hương…

Men theo sườn núi, leo gần 100 bậc đá là tới cửa động. Trên cửa động đề 6 chữ: “Nham Sơn động, Cổ Am tự” (chùa Cổ Am và động Nham Sơn). Vì thế còn gọi chùa Địch Lộng là chùa Cổ Am và động Địch Lộng là động Nham Sơn.

Trong động có nhiều nhũ đá, nước chảy ra mãi không hết