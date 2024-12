Động cơ hybrid mới của Honda sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn

Theo Honda, hệ thống động cơ hybrid thế hệ tiếp theo sẽ đem lại hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn so với phiên bản e:HEV hiện hành. Honda vừa công bố những thông tin đầu tiên về hệ thống hybrid thế hệ mới của mình. Hệ thống này kết hợp động cơ chu trình Atkinson hoàn toàn mới có dung tích 1.5L và 2.0L, một bộ truyền động mới phía trước và hệ thống làm mát tích hợp. Honda cho biết hệ thống này đang được thử nghiệm với nền tảng xe cỡ trung thế hệ mới, có thể giúp cải thiện hơn 10% về hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu. Điều này có được nhờ mở rộng phạm vi vòng tua động cơ đạt hiệu quả cao để cân bằng với mô-men xoắn. Ngoài ra, hệ thống truyền động mới sẽ nhỏ gọn và hiệu quả hơn, có tính đồng bộ cao hơn trên các nền tảng xe cỡ nhỏ và cỡ trung. Nỗ lực cải tiến này hứa hẹn sẽ giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất.

Các chế độ lái khác nhau trong hệ thống hybrid cũng được tinh chỉnh để cải thiện hiệu suất vận hành, đồng thời tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Một tính năng mới được giới thiệu trên hệ thống hybrid tương lai của Honda là S+ Shift. Đây được mô tả là hệ thống kiểm soát chính xác vòng tua động cơ trong quá trình tăng và giảm tốc, cho phản hồi động cơ nhanh hơn và chuyển số mượt mà hơn. Tính năng S+ Shift sẽ xuất hiện lần đầu trên mẫu Honda Prelude ra mắt vào năm 2025. Công nghệ hybrid thế hệ tiếp theo của Honda cũng sẽ bao gồm hệ dẫn động bốn bánh điện tử mới. Cải tiến này có thể được chia sẻ với các mẫu xe điện, một lần nữa giúp tiết kiệm chi phí sản xuất. Nói riêng về nền tảng xe cỡ trung mới, Honda cho biết sẽ có “hệ thống quản lý độ cứng thân xe mới” để giảm trọng lượng. Ngoài ra, nền tảng này còn có “chỉ số ổn định lái mới” cho khả năng kiểm soát tải trọng trên từng lốp khi vào cua. Những cải tiến này đi kèm với cấu trúc thân xe đơn giản hóa, hứa hẹn giảm tới 10% trọng lượng so với các mẫu xe hybrid hiện tại. Mức giảm có thể khoảng 90 kg. Honda cũng cho biết nền tảng mô-đun này sẽ đạt tỷ lệ đồng bộ hơn 60% giữa các mẫu xe có chung kiến trúc. Có thể thấy, điểm chung của các nâng cấp mới được Honda giới thiệu là đều hướng đến tiết kiệm chi phí. Hãng tuyên bố mục tiêu giảm chi phí của các mẫu xe hybrid thế hệ mới lên tới 50%, so sánh giữa mẫu xe dự kiến ra mắt năm 2027 với phiên bản ra mắt năm 2018. Honda đặt mục tiêu bán 1,3 triệu xe hybrid trong năm 2030, bên cạnh cam kết đạt mục tiêu chỉ bán xe không phát thải vào năm 2040. Điều này phản ánh rằng xe hybrid sẽ là giải pháp hiện tại của hãng, trong khi xe điện là mục tiêu dài hạn. Lê Tuấn