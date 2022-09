Đóng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khi bão số 4 đổ bộ

Trên các tuyến quốc lộ, công an địa phương được yêu cầu xây dựng phương án đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ hoặc xảy ra lũ lụt, sạt lở. Trường hợp tuyến đường bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cần cấm đường và bố trí điểm đỗ an toàn cho xe cộ.

“Địa phương cần báo cáo về Cục CSGT khi cần thiết điều tiết liên tuyến và phân luồng từ xa”, Cục CSGT yêu cầu.

Sau khi bão đi qua, CSGT được yêu cầu phối hợp với đơn vị quản lý hạ tầng sớm khắc phục các điểm sạt lở và giải phóng xe cộ, không để xảy ra tai nạn.