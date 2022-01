Đồng bằng sông Hồng được báo Mỹ danh tiếng chọn là top điểm đến năm 2022

Theo The New York Times, từ xa xưa, người dân ở ven sông Cầu đã thường hát những khúc quan họ, một lối hát đối đáp giao duyên của các liền anh liền chị đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2009. Từ đó tới nay, 49 làng cổ ở Bắc Ninh và Bắc Giang đã tiến hành nhiều hoạt động bảo tồn loại hình dân ca độc đáo này như tổ chức các lễ hội truyền thống hay phát triển du lịch. Ngoài ra, nhiều công ty du lịch có trụ sở tại Hà Nội cũng thường tổ chức tour đưa du khách khám phá làng cổ, đền chùa Phật giáo, làng nghề hay du lịch theo tuyến đường dời đô của vua Lý Công Uẩn nhằm góp phần gìn giữ lịch sử.

Ngoài đồng bằng sông Hồng, danh sách năm nay còn có nhiều điểm đến nổi tiếng khác như bán đảo Summerland (Australia), Greenland, Queens (New York, Mỹ) hay Vườn quốc gia Thaidene Nene (Canada).

The New York Times là một trong những tờ báo quan trọng nhất trong lịch sử Mỹ, được thành lập ngày 18 tháng 9 năm 1851 bởi Henry Jarvis Raymond và George Jones. Năm 1896, Adolph S. Ochs đã mua lại Times khi thời báo đang gặp khó khăn về tài chính. Ông đã cải tiến Times với nhiều thành công đáng kể, biến Times thành một tờ báo nổi tiếng trên toàn thế giới với khẩu hiệu "All The News That's Fit To Print" (Tất cả tin tức đều đáng để in).