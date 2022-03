Đồng Ánh Quỳnh và Tóc Tiên lột xác, thi nhau đánh đấm bạo liệt

Sau 2 năm quay, dựng và hậu kỳ, cuối cùng Thanh Sói - bom tấn hành động được chờ đợi nhất của điện ảnh Việt cũng chính thức ấn định lịch chiếu vào ngày 22/4 tới. Cùng với đó, mới đây nhà sản xuất cũng chính thức tung ra teaser đầu tiên của phim.

Your browser does not support the video tag.

Dù kéo dài chưa đầy 2 phút, teaser phim đã gây choáng ngợp với những pha hành động nghẹt thở, gay cấn, đa dạng. Bộ ba đả nữ mới: Đồng Ánh Quỳnh, Tóc Tiên, Rima Thanh Vy không chỉ đánh đấm bạo liệt mà sở hữu sắc vóc quyến rũ nghẹt thở, ngập tràn sắc dục.