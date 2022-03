Donbass trong nước cờ chiến lược mới của Nga ở Ukraine

Trước đó, hôm 25/3, tướng Sergei Rudskoy, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ tổng tham mưu quân đội Nga, cho biết sau một tháng giao tranh, quân đội Nga đã phá hủy 16 sân bay chủ lực, cùng 39 căn cứ hậu cần và kho vũ khí với 70% lượng khí tài của Ukraine. Ông cho biết: "Chúng tôi ban đầu không có kế hoạch tiến vào các thành phố Ukraine đang bị bao vây, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về sinh mạng. Phương án này vẫn được để ngỏ, nhưng trong bối cảnh nhiều đơn vị đã hoàn tất nhiệm vụ được giao, lực lượng Nga sẽ tập trung vào mục tiêu chính là giải phóng hoàn toàn Donbass".

Theo giới quan sát, tuyên bố thay đổi mục tiêu chiến dịch của Nga có thể là dấu hiệu Moscow đang thay đổi chiến lược và cục diện xung đột được dự đoán sẽ còn nhiều bất ngờ trong thời gian tới.

Động thái này của Moscow diễn ra trùng thời điểm phái đoàn Nga và Ukraine đàm phán tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tháo gỡ căng thẳng. Tại bàn đàm phán, Ukraine đã đề xuất một hệ thống đảm bảo an ninh mới để đổi lấy đảm bảo an ninh. Theo đó, nước này sẽ không gia nhập các liên minh quân sự và không có căn cứ quân sự nước ngoài. Ukraine đề xuất Israel, Ba Lan, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ có thể là các nước đảm bảo an ninh cho Ukraine theo hệ thống đảm bảo an ninh mới. Nếu hệ thống đảm bảo an ninh hiệu quả, Ukraine sẽ chấp nhận trạng thái trung lập. Về vấn đề Crimea, bán đảo đã sáp nhập vào Nga năm 2014, Ukraine đề xuất thời gian tham vấn 15 năm nhưng chỉ có thể có hiệu lực trong trường hợp ngừng bắn hoàn toàn.

NGA THU HẸP MỤC TIÊU

Giới phân tích và quân sự phương Tây đã đưa ra những giả thuyết khác nhau về nguyên nhân, mục đích thực sự đằng sau quyết định chuyển trọng tâm chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Reuters nhận định, tuyên bố này cho thấy Nga có thể đang chuyển sang các mục tiêu cụ thể hơn so với mục tiêu ban đầu khi Tổng thống Putin thông báo mở chiến dịch quân sự nhằm "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" Ukraine. Điều này có thể giúp Nga đưa ra một tuyên bố chiến thắng dễ dàng hơn đặc biệt trong bối cảnh lực lượng của Ukraine tiếp tục kháng cự mạnh mẽ và các cuộc đàm phán vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi.

"Nếu chiến dịch chuyển sang tập trung vào Donbass, nghĩa là cuộc chiến vẫn diễn ra. Các nhà phân tích quân sự ở Ukraine coi đó là cách để Nga có thể tuyên bố chiến thắng", Imran Khan, phóng viên của Al Jazeera, bình luận.

Nga vấp phải sức kháng cự của Ukraine ngoài dự đoán. Trong ảnh: Một binh sĩ Ukraine đứng trên một xe quân sự Nga bị phá hủy ở Kharkov (Ảnh: AP).

Hãng tin AP cũng nhận định, Nga dường như đã chuyển trọng tâm từ cuộc tấn công trên mặt đất nhằm vào thủ đô Kiev sang ưu tiên "giải phóng" vùng Donbass, đánh dấu một giai đoạn mới của cuộc chiến.

Ông Omar Ashour, một nhà nghiên cứu tại Viện Doha Omar, cho rằng việc kiểm soát Kiev không còn nằm trong kế hoạch của Nga sau khi kế hoạch này bị cản trở bởi sức kháng cự ngoài dự đoán của Ukraine cũng như các thách thức hậu cần. "Tôi nghĩ đó là một cách khác để cho rằng nỗ lực bao vây và kiểm soát Kiev đã thất bại, và Nga đang tập trung vào phía Đông", ông Ashour nói.

Hôm 24/2, khi Nga đưa hàng chục nghìn binh sĩ vào Ukraine, bắt đầu chiến dịch quân sự được coi là lớn nhất ở châu Âu kể từ sau Chiến tranh Lạnh, nhiều quan chức quân sự phương Tây tin rằng Nga có thể nhanh chóng giành quyền kiểm soát Kiev trong vòng vài ngày và "vô hiệu hóa" quân đội Ukraine chỉ sau vài tuần. Tuy nhiên, thực tế, sau hơn một tháng, bất chấp các nỗ lực tập trung lực lượng bao vây Kiev từ nhiều phía và những cuộc không kích, pháo kích, quân đội Nga vẫn chưa thể chọc thủng tuyến phòng thủ của thành phố này.